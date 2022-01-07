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الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

ضبط موظف وحدة محلية متهم بارتكاب واقعة فساد إداري بالدقهلية

ضبط موظف بإحدى الوحدات
ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى وتمكين شخصين من البناء بدون ترخيص والإضرار بالمال العام

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين) وتمكينهما من البناء بدون ترخيص بإصدار رخصة (تعلية ببناء طوابق على مساحات مختلفة) وعدم قيامه بإتخاذ الإجراءات حيالهما لمخالفتهما أحكام القانون ، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتى بلغت (ثلاثة ملايين جنيه) فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطهوبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية بإستغلال موقعه الوظيفى البناء بدون ترخيص الداخلية