نواب ونائبات قادمات لـ«الأقباط»: سنظل دومًا شركاء الوطن

الخميس 06/يناير/2022 - 11:06 ص

هنأت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة «نواب ونائبات قادمات للتنمية»، الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.

وأعربت ناهد، في بيان اليوم للأخوة المسيحيين، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، رمز السلام والمحبة كلمة الله التي ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول، التي طهرها العلى القدير واصطفاها على نساء العالمين‪.

وقالت ناهد :«سنظل دوماً شركاء الوطن في البناء والتنمية ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب والتطرف، والتشبث بروح التسامح وقيم ومبادئ ديننا دين المحبة والسلام، والذي يدعونا إلى العمل والوقوف صفا واحدا مع الدولة في مواجهة التحديات والمخاطر وأى محاولات للنيل من وحدة الصف أو لعرقلة بناء مستقبل وطنا لما فيه صالح البلاد والعباد والأجيال القادمة».

وأضافت: «لقد تشرفت أرض مصر الطاهرة باستضافة العائلة المقدسة مصر التي اختارها الله الحميد المجيد لتكون ملاذاً آمناً للسيد المسيح وأمه العذراء الطاهرة، مؤكدة أن في ذلك دلالة بالغة على ما أراده الله سبحانه وتعالى لمصر لتظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والاستقرار، وهى قيم نبيلة يقتضى الحفاظ عليها أن نظل جميعاً مسلمين ومسيحيين يداً واحدة وصفاً واحداً» .