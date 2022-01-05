محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ مركز خدمي حضاري

الأربعاء 05/يناير/2022 - 02:20 م

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفدا من مؤسسة تروس مصر للتنمية، لبحث تنفيذ مشروع مجمع "وش السعد" الحضاري، للقضاء علي العشوائيات وتنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهند عبدالحميد، المدير التنفيذي للمؤسسة.

أوضح محافظ قنا، أن اللقاء يأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة في تطوير جودة الحياة من خلال المشروعات التنموية التي ترسخ لقيمة العمل التطوعي في تحقيق أهداف المواطنين الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور منظمات المجتمع المدني والتعاون بينها وبين الحكومة لتحقيق الارتقاء والتنمية المستدامة.

وأضاف الداودي، أنه من المقترح اختيار مركزين لتنفيذ مشروع التنمية المستدامة، مركز في شمال قنا ومركز في الجنوب.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن فكرة إنشاء مشروع "وش السعد" كنموذج شامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية جاءت من خلال تجميع الباعة الجائلين والتجار وأصحاب الورش بمختلف منتجاتهم في منطقة واحدة مما يسهم في حل مشكلة عشوائية الأسواق، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة في القضاء علي العشوائيات وبناء نظم متحضرة لتسهيل حياة المواطنين اليومية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتنمية القري الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية خاصة في محافظات صعيد مصر.

وأشار المدير التنفيذي للمشروع، إلى أن مجمع "وش السعد" يهدف إلى تقديم نموذج حضاري متكامل ومستدام يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للقرى الأكثر احتياجًا من خلال ربط الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالناحية الثقافية والترفيهية بمشاركة كافة الشرائح المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.