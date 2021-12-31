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الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية بمستشفى الحميات والصدر

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية بمستشفى الحميات
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قام الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ اليوم الخميس بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تفقد الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 من جانبه تابع نائب المحافظ، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، الحالة العامة داخل مستشفيات الحميات والصدر بمدينة المنيا، حيث اطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

 وتفقد خلال جولته، أقسام العزل بالمستشفيات، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما حرص على طمأنة أهلهم وذويهم على حالتهم.

كما التقي بالأطقم الطبية بالمستشفيات، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى مطالبهم، ونقل تحيات وتقدير محافظ المنيا لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين لما يبذلونه من جهد في إدارة الأزمة داخل المستشفيات.

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الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا المنيا مستشفي الحميات بالمنيا دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا مديرية الصحة بالمنيا