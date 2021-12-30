مسئول أمريكي: بايدن وزيلينسكي يجريان محادثات هاتفية في المستقبل القريب

الخميس 30/ديسمبر/2021 - 10:41 م

قال مسئول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجريان محادثات هاتفية في المستقبل القريب؛ لبحث التهديدات القادمة من روسيا، وكذلك الحوار الأمريكي مع روسيا بأشكال مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) عن المسئول -خلال إحاطة صحفية عبر الهاتف- القول إنه من المتوقع أن يبقي بايدن وزيلينسكي على اتصال وثيق، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بالضبط موعد الاتصال بين الرئيسين حتى الآن، لكنهما "سيتحدثان قريبا".

وأكد المسئول أن اتصالات رفيعة المستوى مع الجانب الأوكراني مستمرة على أساس يومي، موضحا أن البيت الأبيض سيشارك المزيد من المعلومات حول المحادثات المقبلة بين رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا بمجرد توافر مزيد من التفاصيل.

كان مسئول بارز بالبيت الأبيض قد أعلن -في وقت سابق- أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم عبر الهاتف لبحث عدد من القضايا، بما في ذلك المحادثات الدبلوماسية المتوقعة مع روسيا.