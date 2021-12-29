تراجع كبير في سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 06:04 م

تراجعت أسعار الذهب، خلال مساء اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 بمقدار 7 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 787 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 675 جنيها، وعيار 24 نحو 899 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6344 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1807 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 787 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 899 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1791 دولارا للأوقية، بانخفاض 0.81%، في الساعة 4:29 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث أدى انحسار المخاوف بشأن متغير فيروس كورونا "أوميكرون"، وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية من الرغبة في المخاطرة وبيع الذهب.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.