"القومي للمرأة" يصدر بحثا عن أولويات واحتياجات السيدات في مصر

الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 03:32 م

أصدر المجلس القومي للمرأة، مؤخرًا، بحثا بعنوان "أولويات واحتياجات المرأة المصرية" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن البحث جاء من منطلق إدراك المجلس لأهمية دور البحث العلمي الاجتماعي فى تحليل وتفسير القضايا المجتمعية، مؤكدة أن التمكين الحقيقي للمرأة لا بد أن يتم بناء على دراسات علمية، وفى هذا السياق يهدف هذا البحث إلى الوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية لتحقيق التمكين الحقوقي لها، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها وتحرير طاقاتها للعطاء ودعم مشاركتها في كل مناحي الحياة، انطلاقا من أن تمكين المرأة لا يعتبر شأنا خاصا بها ولكنه ضرورة للمجتمع بشكل عام.

وأضافت رئيسة المجلس، أن أهمية هذا البحث تكمن في أنه يقدم مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تدعم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة.

فيما أوضحت الدكتورة نسرين بغدادي، عضوة المجلس والمشرفة على إعداد البحث، أن أهداف البحث تتمثل فى التعرف على الواقع الفعلي للمرأة المصرية فى كل المجالات، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمرأة في تلك المجالات، وماهية المعوقات التى تحد من استفادوا من الخدمات التى تقدمها الدولة، وطرح حزمة من الرؤى والكليات التى يمكن أن تسلم فى رسم السياسات لتحسين أوضاع المرأة، وتحقيق احتياجاتها.

وأوضحت عضوة المجلس، أن عينة البحث تقدر بثلاثة آلاف سيدة من السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن ١٨ سنة فأكثر، وقد روعى عند تصميم عينة البحث تمثيل المرأة المصرية على مستوى الجمهورية.