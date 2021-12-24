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السبت 25 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

محور كلابشة ..أحد أكبر المشروعات التنموية بأسوان بتكلفة 1.050 مليار جنيه

الصعيد علي خريطة التنمية ..مشروعات عملاقة في أسوان بتكلفة 1,050مليار جنيه

محور كلابشة الحر
محور كلابشة الحر بأسوان
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يعتبر محور كلابشة الحر بأسوان أحد شرايين التنمية في صعيد مصر والذى تم تشغيله تجريبياً ليساهم ذلك فى سهولة حركة نقل المواطنين والمركبات بين ضفتى النيل والحد من حوادث العبارات النيلية ، ويخلق المحور مجتمعات عمرانية في قلب الصحراء.

ويقع محور شمال مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان وهو أحد أكبر المشاريع التنموية بمحافظة أسوان، والذي تم تشغيله تجريبيا بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وينتظر المحور الافتتاح الرئاسي خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يحقق المحور طفرة من الإمتداد العمرانى بالظهير الصحراوي.

وبدأ العمل في محور كلابشة بموجب القرار الوزارى رقم 1313 لسنة 2013، ويمتد الكوبرى لنحو 6 قرى، وهى "فارس وفطيرة والسلسلة" التابعة لمركز كوم أمبو، و"دهميت ودابود والأمبيركاب" التابعة لمركز نصر النوبة، وعرض الكوبرى 21 متراً.

وتبلغ تكلفة محور وكوبري كلابشة الحر 1,050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف حيث بلغت نسبة تنفيذ المحور100%  .

ويربط هذا المحور التنموي الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) ويساهم في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الإمتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس. 

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محور كلابشة الحر بأسوان الافتتاح الرئاسي أخبار محافظة أسوان