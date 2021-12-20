روسيا والهند تسعيان لتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية

الإثنين 20/ديسمبر/2021 - 07:36 م

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اهتمامهما بتطوير علاقات "الشراكة الاستراتيجية المميزة" بين روسيا والهند.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان أن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء الهند، اليوم الإثنين، حيث ناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات، التي تم توقيعها مؤخرا، في نيودلهي.

وأشار الكرملين إلى أن زعيمي البلدين واصلا تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الدوليين، بما في ذلك الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابع أن بوتين ومودي تبادلا التهاني بمناسبة قرب أعياد رأس السنة الجديدة واتفقا على تفعيل الاتصالات الثنائية في مسارات مختلفة.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 6 ديسمبر الجاري، زيارة إلى الهند التقى خلالها مودي، في نيودلهي؛ وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من المجالات.