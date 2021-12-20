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الإثنين 20 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

غدًا.. "مهارات الكتابة للعلاقات العامة" ندوة بـ"إعلام المنيا"

طلاب إعلام إلمنيا
طلاب إعلام إلمنيا
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ينظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا برئاسة الدكتورة سلوى أبو العلا، ندوة بعنوان "مهارات الكتابة للعلاقات العامة" لطلاب شعبة العلاقات العامة بالكلية بإشراف دكتور محمد لطفى، وذلك في العاشرة صباح غد الثلاثاء، ويحاضر فيها المستشار محمود شافعى، خبير العلاقات العامة، ومؤسس المبادرة العربية "العلاقات العامة للجميع".
 ومن المقرر أن تتناول المحاضرة عدد من المحاور أهمها مهارات الكتابة الإعلامية بالقوالب كافة، فضلا عن التطرق لتحرير المحتوى للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى، وكيفية تجنب الأخطاء اللغوية الشائعة.

اعلام المنيا ندوة مهارات الكتابة