عبدالرحيم علي: تنظيم الإخوان يتهاوى بعد 9 عقود من الإرهاب

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 03:30 م

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن "سيمو" ورئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز": إن تنظيم الإخوان وبعد 9 عقود من الإرهاب بدأ في الانهيار والتلاشي والتصدع من الداخل بعد لفظ الشعوب له وكشف وجهه القبيح، والتضييق عليه من دول العالم المختلفة.

وكتب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إحالة "بديع" و"عزت" و"الشاطر" و78 متهما بتنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر مع تركيا للجنايات.. خطوة جديدة باتجاه إنهاء المشروع الإخواني ليس فقط في مصر ولكن في العالم أجمع.

وأضاف، أن هذا التنظيم الغيديولوجي المتطرف الذي تأسس في 1928، خرج من عباءته التنظيمات والجماعات الإرهابية التي عرفها العالم على مدى السنوات الماضية، لكنه تلقى عدة هزائم متتالية سواء في مصر في ثورة الثلاثين من يونيو 2013 وما بعدها، أو في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشار عبدالرحيم علي، إلى أنه وبعد تحذير مصر ودول عربية عدة وكذلك مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، لدول العالم بخطورة هذا التنظيم الإرهابي، اتخذت عدد من الدول وخاصة الأوروبية منها - والتي كانت تمثل ملاذا آمنا له على مدى سنوات طويلة - إجراءات وقرارات مهمة لتحجيمه ومراقبته والتضييق عليه وحظره ومنعه من ممارسة أي عمل سياسي ضمن إجراءات حظر نشاطات التنظيمات الإرهابية، وملاحقة مموليها مثلما حدث في النمسا وألمانيا وغيرهما.