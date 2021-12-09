أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2021

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 05:12 م

واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري، استقراره مساء تعاملات اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصريبداية تعاملات اليوم الخميس.

15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.

و فى بنك القاهرة وصل سعر الدولار الا مريكي اليوم 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولى "cib"سجل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.