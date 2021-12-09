انتهت بالتصالح.. تفاصيل ظهور سيدة عارية ببلكونة في القاهرة الجديدة

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 04:13 م

شهدت منطقة القاهرة الجديدة، مساء أمس الأربعاء، واقعة شغلت رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إثر قيام جيران إحدى السيدات، بطلب شرطة النجدة، بعد ظهورها عارية في بلكونة إحدى الشقق.

وكشفت مصادر أمنية، أن أقسام الشرطة بنطاق القاهرة الجديدة لم تتلق بلاغا بشأن الواقعة ولم يتم تحرير محضر بها.

واضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز" أن الأمر انتهي بالتصالح بين السيدة والجيران بعد حضور شرطة النجدة ، بعدما تبين أن المشكو في حقها تحمل جنسية إخدى الدول الأجنبية، وبسؤال المتواجدين معها داخل الشقة أفادوا بأنها لم تكن تعلم أن هذا التصرف سيضايق الجيران وتصرفت كأنها في بلدها :" متعرفش التقاليد وأن ده غلط".

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفاده تكرر ظهور سيدة عارية ببلكونة إحدى الشقق بأحد العقارات بكمبوند بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة