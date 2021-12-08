كورونا في السعودية.. تسجيل 42 إصابة جديدة و59 حالة شفاء

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 12:26 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 42 حالة مؤكدة، وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549997 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 539141 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8847 حالة.