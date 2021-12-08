ads
الأربعاء 08 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 42 إصابة جديدة و59 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 42 حالة مؤكدة، وتعافي 59 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549997 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 539141 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8847 حالة.

كورونا السعودية إصابات ‏ وفيات