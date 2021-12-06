تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 06:52 م

تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17550 طن تشمل : 1700 طن رمل و 4100 طن يوريا و 4500 طن أسمنت و 5000 طن فوسفات و 1250 طن زيت و 1000 طن كسب فول صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69879 طن تشمل : 900 طن خرده و 17400 طن ذرة و 18233 طن قمح و 3100 طن فول و 14017 طن سلاج و 7000 طن سكر و 6500 طن كسب فول صويا و 2500 طن كسب عباد شمس و 935 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 229 طن.

وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 861 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و بقدونس و جزر و خرشوف و بصل أخضر و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و ينسون و ليمون و برسيم و سمسم و طماطم و فول و فلفل و بصل ) و فواكه ( برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و سريلانكا و هولندا و إيطاليا و أمريكا و كندا و اسبانيا و انجلترا و سلوفينيا .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2386 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 138788 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92067 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4024 شاحنة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4024 شاحنة .