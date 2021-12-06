البدء في المرحلة الأولى لإعادة إنشاء طريق أسوان - وادى العلاقى

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 05:35 م



أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن الطفرة التنموية لإنشاء وإزدواج ورفع كفاءة الطرق السريعة والمحاور الطولية والعرضية التى تشهدها المحافظة تسير بخطى سريعة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمد شرايين التنمية بكل بقعة من الدولة المصرية بهذه المحاور والكبارى من أجل تحقيق التوسعات العمرانية الجديدة ، مع جذب فرص الإستثمار الواعدة ودعم حركة التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية .

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير في دعم حزمة مشروعات الطرق والمحاور والكبارى على مستوى المحافظة الغير مسبوقة ومنها إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حالياً على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و 43 مليون جنيه ، وبنظام الطبقة الخرسانية لتحمل حركة النقل الثقيل للسيارات والمعدات التي تقوم بتحميل الخامات المحجرية والتعدينية من المحاجر والمناطق الواقعة بالعلاقى وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر .

ومن جانبه أوضح عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة لهئية الطرق والكبارى بأسوان بأن طريق أسوان / العلاقى الجديد سيكون بعرض 13.75 متر منها 5 متر للطبان على جانبي الطريق كمسافة إنتظار لسيارات النقل ، بعد التمهيد بالتربة الزلطية ، ثم الطبقة الخرسانية بسمك 28 سم ، بجانب 8.75 متر للطريق الأساسى بنظام الحارتين ، كما أنه تم ترميم وتسوية الحفر فى الطريق القديم بمسافة 60 كم لإتاحة المجال أمام تحرك معدات وسيارات الرصف ، ووضع الطبقة الخرسانية بها .

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع الكبير على 3 مراحل تضم المرحلة الأولى بطول 60 كم ، علاوة على المرحلة الثانية والثالثة بطول 55 كم لكل منهما .

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