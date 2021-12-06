اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، على مدار الساعات الماضية نرصدها فى نشرة آخر الليل 6 ديسمبر 2021 ونعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

بسبب أوميكرون.. «عدم اليقين» يسيطر على الاقتصاد العالمي

https://www.albawabhnews.com/4481873

وفد من الأكاديمية العربية للعلوم يزور مستشفى الأورام بالأقصر

https://www.albawabhnews.com/4481772

بنك الطعام المصري يدعم الابتكار المجتمعي والمبتكرين لخدمة الإنسان

https://www.albawabhnews.com/4481766

18 % زيارة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2021

https://www.albawabhnews.com/4481772

وزير التموين: تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة تجارية بالدقهلية

https://www.albawabhnews.com/4481732

"التصديري للصناعات الغذائية": نستهدف زيادة صادرات التمور لـ100 مليون دولار خلال 4 سنوات

https://www.albawabhnews.com/4481706

الضرائب تعلن آخر موعد لتلقي طلبات ممولي المأموريات المدمجة لتعديل المركز الرئيسي

https://www.albawabhnews.com/4481697

تميم الضوي: 25٪؜ إجمالي الصادرات الغذائية والزراعية خلال أول تسعة أشهر من 2021

https://www.albawabhnews.com/4481674

لجنة أفريقيا بالصناعات الغذائية: نستهدف نمو الصادرات بنسبة 75%

https://www.albawabhnews.com/4481679