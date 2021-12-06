اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، على مدار الساعات الماضية نرصدها فى نشرة آخر الليل 6 ديسمبر 2021 ونعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
بسبب أوميكرون.. «عدم اليقين» يسيطر على الاقتصاد العالمي
https://www.albawabhnews.com/4481873
وفد من الأكاديمية العربية للعلوم يزور مستشفى الأورام بالأقصر
https://www.albawabhnews.com/4481772
بنك الطعام المصري يدعم الابتكار المجتمعي والمبتكرين لخدمة الإنسان
https://www.albawabhnews.com/4481766
18 % زيارة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2021
https://www.albawabhnews.com/4481772
وزير التموين: تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة تجارية بالدقهلية
https://www.albawabhnews.com/4481732
"التصديري للصناعات الغذائية": نستهدف زيادة صادرات التمور لـ100 مليون دولار خلال 4 سنوات
https://www.albawabhnews.com/4481706
الضرائب تعلن آخر موعد لتلقي طلبات ممولي المأموريات المدمجة لتعديل المركز الرئيسي
https://www.albawabhnews.com/4481697
تميم الضوي: 25٪ إجمالي الصادرات الغذائية والزراعية خلال أول تسعة أشهر من 2021
https://www.albawabhnews.com/4481674