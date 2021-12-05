وفد من الأكاديمية العربية للعلوم يزور مستشفى الأورام بالأقصر

الأحد 05/ديسمبر/2021 - 06:16 م

زار الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر والوفد المرافق له من أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد عبدالغفار والوفد اقسام مستشفى أورام الاقصر المختلفة واستمعوا لشرح مفصل من مسؤولي المستشفى عن بروتوكولات العلاج ونسب الشفاء.

ورحب القائمين على المستشفى بالوفد مشيرا أن زيارة رئيس الأكاديمية للمستشفى إضافة كبيرة ودعم لصرح طبي الأول من نوعه في الصعيد.

وعبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن سعادته بصرح عظيم نجح فى أن يكون له شأن كبير فى فترة قصيرة ، مشيرا أنه فوجيء بالإمكانيات الكبيرة على مستوى الإنشاءات والخدمات والكوادر الطبية فى أورام الأقصر .

واستمع عبد الغفار ، لعدد من المرضي الأطفال الذين سعدوا برؤيته مقدمًا الهدايا لهم متمنيًا لهم كل الشفاء العاجل.

وأثنى عبدالغفار على مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، وعلاج مرضى اورام الاقصر التى افتتحت مؤخرا مشيرا أنها سترفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء فى الصعيد وتوفر عليهم مشقة السفر والعلاج فى مستشفيات القاهرة.