إقبال غير مسبوق من الجمعية العمومية في انتخابات نادي الترسانة

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 06:10 م

شهدت الساعات الأولى أقبال كثيف وغير مسبوق حتى الآن واكتمل النصاب القانوني من حضور أعضاء الجمعية العمومية لنادي الترسانة للادلاء باصواتهم في ٥٠ لجنة انتخابية وسط حضور لجميع المرشحين ومؤيديهم والذين انتشروا في كافة التجمعات لأعضاء الجمعية العمومية وذلك بعد حضور 50% +1.

وقدم النائب طارق سعيد حسانين المرشح لرئاسة نادي الترسانة الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنادي الترسانة على الحضور غير المسبوق في الجمعية العمومية منذ سنوات طويلة ونتمنى أن يخرج العرس الديمقراطي بشكل حضارى يليق بتاريخ نادي الترسانة العريق.

وكانت قد بدأت في التاسعة من صباح اليوم انتخابات نادي الترسانة وسط أجواء ساخنة لاختيار مجلس ادارة جديد لمدة أربع سنوات مقبلة ويتنافس في الانتخابات ٣٤ مرشحاً في منصب الرئيس ونائب الرئيس العضوية فوق السن وتحت السن.

ومن جانبه أكد الكابتن صلاح عبد الفتاح أمين صندوق نادي الترسانة والمرشح لنفس المنصب أن اللجان تشهد كثافة غير عادية من أعضاء الجمعية العمومية ويبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت ٣٢ ألف عضو وتم تخصيص ٥٠ لجنة انتخابية تحت إشراف قضائي كامل ومن المنتظر أن يتم إغلاق باب التصويت في السابعة من مساء اليوم.

وصرح اللواء محمد مصطفي مدير عام النادي بأن انتخابات نادي الترسانة تشهد منافسه لعدد ٣٤ مرشحاً على مقعد الرئاسة يتنافس النائب طارق سعيد حسانين، الرئيس الحالي لنادي الترسانة، ضد محمد سلام، وفي منصب نائب الرئيس يتنافس المستشار راجح وهبه والكابتن سيد يوسف، كما يتنافس على أمانة الصندوق ٥ مرشحين، الكابتن صلاح عبد الفتاح أمين الصندوق الحالي، وأشرف السعيد، مجدي شحاته، جمال ابراهيم، أيمن علي.

وفي عضوية فوق السن: أحمد الوليد، أحمد الخطيب، ثروت جميل، محمد إمام، محمد جلال ابراهيم، محمد حسن الشاذلي، محمد طارق، محمد سالم، وسحر الطويل وعمر الأيوبي .

وتحت السن: إسلام محسن همام ، أشرف عادل سليمان، محمد أيمن، أسامه جلال، مصطفى خطاب، دكتور عمرو أحمد مصيلحي مصيلحي وقد تم استبعاد ، محمد البنا فوق السن، آدم الطوخي تحت السن .