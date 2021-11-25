طريق الكباش يبهر العالم .. «البرلمان»: مصر ستشهد افتتاح غير مسبوقة والجميع يترقب بشغف.. أبو رحاب: نقلة حضارية ممتازة.. أميل: عُرس تاريخي يترقبه العالم.. أبو الحمد: مصر على موعد لتخليد الأجداد

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 07:40 م

ثمن أعضاء مجلس النواب، احتفالية افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، معربين عن سعادته بما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي، مؤكدين أن الدولة المصرية قادرة على استضافة وخروج أكبر الفعاليات بالشكل الذي يشرفها.

بداية، قالت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب، إن افتتاح طريق الكباش بالأقصر يعد نقلة حضارية ممتازة وأن مصر ستبهر العالم بافتتاح طريق الكباش، مشيرًة إلى أن الحضارة المصرية ستظل طوال التاريخ مبهرة لكل العالم بدليل 7 آلاف سنة حضارة مصرية وأن مصر يوجد بها ثلثي آثار العالم.

وأضافت «أبو رحاب» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن افتتاح طريق الكباش يعد مشروع ضخم وسيحول مدينة الأقصر إلى متحف مفتوح يبهر الزائرين وله أهمية ثقافية كبيرة، متابعه: «يجب علينا ان نعامل السائحين الذين يأتوا لزيارة معالمنا السياحية معاملة حسنة لنقل صورة ايجابية في بلدنا».





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحويل هذا المشروع إلى أحد أهم مناطق الجذب السياحي ، بجانب حرص القيادة السياسية علي تعزز مكانة محافظة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وفي نفس السياق، أكدت النائبة أماني أميل جرس عضو مجلس النواب، إن افتتاح طريق الكباش يعد حدث تاريخي وعالمي في تاريخ مصر، فضلا عن أن محافظة الأقصر تشهد اليوم عيدها القومى بالتزامن مع الحدث التاريخي بافتتاح أكبر متحف على مستوى العالم بوجود ودعم القيادة السياسية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت «أميل» في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن العالم يترقب الحدث الذي لم نشاهده على مر التاريخ، مثلما حدث في موكب نقل المومياوات، بالإضافة إلي أن التجهيزات اخذت وقت كبير ومجهود خارق لتظهر الصورة مثلما نشاهدها اليوم.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن معبد الأقصر من أهم المعالم الأثرية التي بها حقب تاريخية عظيمة مثل معبد الكرنك والتي يُعد رمز للحضارة الفرعونية القديمة.

كما ثمن النائب بهاء الدين أبو الحمد عضو مجلس النواب، افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر يعد حدث عالمي ورسالة للعالم أجمع بأن مصر قادرة على صناعة التاريخ وكتابته بأحرف من نور.

يأتي ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والضيوف الكرام الذين يشهدون هذا الحدث التاريخي الذي يعد أكبر نقلة تاريخية علي مستوى العالم، وأعادت أمجاد القدماء المصريين منذ آلاف السنين، مشيرًا أن هذه الاحتفالية سيكون لها مردود عظيم علي محافظة الأقصر وأسوان مما سيعود عليهم من اقبال سياحي لم تشهده المنطقة من قبل.

وأضاف «بهاء» أن محافظة الأقصر اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الموصى بها لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأن تخرج الاحتفالية بشكل يليق بالجمهورية الجديدة.