اليوم.. إعادة إحياء طريق الكباش

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 09:27 ص

تستضيف مدينة الأقصر اليوم الخميس، حدثا عالميا يتمثل في إعادة إحياء طريق الكواكب الفرعونية بين معبدي الأقصر والكرنك المعروف بـ"طريق الكباش"، حيث تشهد الأقصر استعدادات مكثفة قبيل انطلاق حفل افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر المقرر اليوم الخميس.

ويأتى افتتاح طريق الكباش بعد نجاح كبير حققه حفل المومياوات الملكية الذى أبهر العالم ونال إعجابا واسعا عالميا.

وأبرز المعلومات عن الاستعداد لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر في إطار احتفالية الكشف عن "طريق الكباش":

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالعمل على أن تخرج الاحتفالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، والتي تشهد الكشف عن "طريق الكباش" في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل.

- متابعة متواصلة لمستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبرى “الأقصر.. طريق الكباش”.

- تستعد مصر مساء اليوم الخميس لإبهار العالم حيث استعدت كل أجهزة الدولة للخروج بالاحتفال بشكل يليق بمصر.

- محافظة الأقصر تستعد لاحتفال طريق الكباش منذ عامين، من تجهيز الطريق وإزالة التعديات منه ومرورا بمراحل التجديد وتجميل المكان وطلاء الواجهات بطول طريق الكباش.

- الاحتفالية ستكون جاذبة لكل الوفود التي تحضر حفل افتتاح طريق الكباش ومبهرة جدا على غرار احتفالية نقل المومياوات الملكية، وتكون الاحتفالية فكرة جديدة لإعادة إحياء الأعياد المصرية القديمة وعزف للموسيقى والطبول التي تعد من مظاهر الاحتفال الثابتة عند المصري القديم.

- احتفالية طريق الكباش تشهد عروضا اكروباتيه وتستخدم اللغة المصرية القديمة في اغنية جديدة خلال الاحتفال وإحياء عيد الأوبت المعروف عند المصريين القدماء.

- سيكون هناك شىء فني على غرار أغاني لاستخدام اللغة المصرية القديمة وستكون مفاجأة لكل المشاهدين للاحتفال.

- هناك شخصيات عالمية مشاركة فى افتتاح طريق الكباش وتستخدم اللغة المصرية القديمة فى أغنية جديدة خلال الاحتفال.

- تم تفقد كل الخدمات التي يجب تقديمها خلال الزيارات والوقوف على آخر أعمال التصوير في الأقصر ككل استعدادا لافتتاح طريق الكباش.

- هناك استعدادات من جانب المحافظة الخاصة بتهيئة المدينة بالكامل لاستقبال هذا العرس الكبير وستكون احتفالية كبيرة تليق بصورة مصر، وسيمتد الاحتفال لمدة ساعتين .

- الاحتفال يبدأ مساء اليوم الخميس وبمجرد نزولك مدينة الأقصر ستجد الأضواء ولوحة فنية رائعة في المعابد والطرقات وكل الشوارع محافظة بشكل مبهر وامتدت الإضاءة للبر الغربى.

- من المقرر أن يقدم الموسيقار المصرى العالمى نادر عباسى، موسيقى حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، بنفس الآلات المستخدمة قديما على جدران معابد الكرنك، ويجسد هذا الموكب احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة فى الأقصر، في مزج واضح بين الماضى والحاضر لاستعادة مشهد أسطورى يخطف الأفئدة والقلوب.

- من المقرر أن يتواكب افتتاح طريق الكباش، مع ذكرى زواج المعبود "أمون" والمعبودة "أمونت"، والذي كان يخرج من معابد الكرنك بالزوارق المقدسة الخاصة التي تضم التماثيل الخاصة بالمعبودات، في اتجاه معبد الأقصر، محمولة على أكتاف الكهنة.

- الاحتفالية تبرز وتلقى مزيدا من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن تمثل احتفالية افتتاح طريق الكباش استمراراً لنهج الفاعليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دولياً ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب.

- استعرض وزير السياحة والآثار مؤخرا خلال اجتماع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية، والاستعداد لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، في إطار احتفالية الكشف عن "طريق الكباش"، وذلك بعد ما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة، كالهوية البصرية، وتطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المنشآت والمباني والعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل.

- فاعلية و احتفالية افتتاح طريق الكباش بالاقصر تهدف للترويج للأقصر بأكملها وما يوجد بها من مناطق أثرية والحدث هام ولا بد من الاستعداد له بشكل جيد وهناك اعتبارات كثيرة لتحديد موعد افتتاح طريق الكباش.

- موكب المومياوات فرض على الدولة المصرية كثير من الهيبة والاحترام لكونه كان يتعلق بالأموات والملوك.

- احتفالية الكباش ستكون فعالية فيها حياة وبهجة وألوان ونيل وشمس وجبل وأثار وهو حدث سياحي ترويجي للأقصر ومن بينه الكباش.

- الاحتفالية تحتوي على روح قريبة من أغنية الأقصر بلدنا بلد سياح.

- عبارة عن طريق احتفالات تاريخي يضم تماثيل أبو الهول أو الكباش بطول 2750 مترا من معبد الأقصر لمعبد الكرنك، وكان في العصور الفرعونية عدد الكباش في الصفين 1300 كبش ما بين كل كبش وكبش 4 أمتار، وطول الكبش الواحد حوالي 2.50 متر.

- كان في العصور الفرعونية "طريق الكباش الفرعوني" عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيي داخله أعياد مختلفة منها عيد الأوب" وعيد تتويج الملك ومختلف الأعياد القومية تخرج منه.

- كان يوجد به قديماً سد حجري ضخم كان يحمي الطريق من الجهة الغربية من مدينة الاقصر العاصمة السياسية في الدولة الحديثة الأسرة 18 والعاصمة الدينية حتي عصور الرومانية، موضحاً أن طريق الكباش أو طريق الإله هو الذى كان ممتدا فى العصور الفرعونية القديمة من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك بطول 2750 مترا وعرض 76م.

- يضم على جانبيه حوالى 1300 تمثال جميعها متراصة على شكل أبو الهول برأس كبش.