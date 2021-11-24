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الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

فهيم: حكم لجنة التسوية لا يمنع ترشحي في انتخابات كمال الأجسام

عادل فهيم رئيس اتحاد
عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام
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أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام ورئيس الاتحادين  العربى والافريقى  أن الحكم الصادر من لجنة التسوية والتحكيم الرياضى اليوم لا يتطرق من  قريب او بعيد الى ترشحى لانتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصرى المقبلة والمقرر اقامتها فى 29 نوفمبر الجارى

وقال فهيم إن الحكم الصادر اليوم هو  قبول الدعوي شكلا وفي الشق العاجل لوقف القرار رقم 59 المؤرخ 2/11/2021 فيما يخص ترشيح المحتكم ضده الدكتور عادل فهيم بصفة مؤقتة لحين الفصل في الموضوع ، واحالة الدعوي التحكيمية الي محكمة الموضوع .

وذلك فى الدعوى التى اقامها أحمد عصمت صادق لاعب  كمال الأجسام السابق ونجل المرحوم  عصمت صادق بطل العالم السابق، والمرشح على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة .

وقال "فهيم" أن الحكم الصادر اليوم لا يوجد به اى قرار استبعاد من الانتخابات ، وسوف ننتظر تحديد جلسة فى محكمة الموضوع وذلك لارفاق العديد من المستندات التى ستجعل الدعوى هى والعدم سواء، وتلك المستندات موثقة من المحكمة الرياضية الدولية ومعتمدة من اللجنة الاولمبية المصرية  ووزارة الشباب والرياضة

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