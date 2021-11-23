بدءًا من "9 بالمعادي".. تنفيذ 3 إتاحات بالشارع لدعم لذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 12:30 م

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء تطبيق البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وبنك الإسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ "مبادرة اتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص متحدى الإعاقة" فى 28 شارع بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة لتسهيل السير والحركة لمتحدى الإعاقة وممارسة كافة أنشطتهم الحياتية ودمجهم بشكل إيجابى فى المجتمع، حيث كانت البداية بتنفيذ 3 إتاحات فى شارع 9 بالمعادى بالمواصفات والمقاييس العالمية فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتحسين الخدمات المقدمة إليهم وإدماجهم فى المجتمع وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه تم الاستعانة بالمجلس القومى لشئون الإعاقة لتحديد الأولويات فى اختيار الشوارع التى ستقام بها الإتاحات بعد معاينتها ميدانياً فى حى المعادى، وتم اختيار شارع 9 كأولوية أولى، مشيرا إلى يجرى حاليا معاينة باقى الشوارع الرئيسية التى سيتم تنفيذ المبادرة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الأرصفة وتمهيدها لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشاد اللواء بدور النائبة سحر البزار وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب فى اقتراح المبادرة والتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير لبدء تنفيذها فى منطقة المعادى على أن تعمم فى وقت لاحق فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن الوزارة من أول الوزارات التى أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكدا حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدى الإعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ولفت اللواء شعراوى إلى إصدار توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الإعاقة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى تنظيم الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الاشارة ، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات مشدداً على سرعة تنفيذ البروتوكول فى الشوارع المحددة بمنطقة المعادى لتكون نقطة انطلاق ليتم تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعار ذوى الاحتياجات الخاصة بأنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الإشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.