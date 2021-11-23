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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة ستار

وفاة الإعلامية هدى شبانة والجنازة والعزاء اليوم بالدقي

الإعلامية هدى شبانة
الإعلامية هدى شبانة
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توفيت الإعلامية هدى شبانة المذيعة بالتلفزيون المصري منذ قليل ومن المقرر تشييع جنازتها اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي، على أن تتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.
وكان عمر محمد، نجل شقيقة المذيعة الراحلة قد أعلن منذ قليل  خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب قائلا: "توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة صلاة الجنازة الضهر حاضر غدا في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير".

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