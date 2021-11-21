تحويل الفيديو فى خطوة واحدة لأى نوع من أنواع ملفات الوسائط

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 06:07 م

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل برامج تقوم بدور تحويل ملفات الفيديو إلى صيغ مختلفة مثل تحويل الفيديو الى MP3 أو تحويل الفيديو الى MP4 مع ضغط الفيديو وذلك بغرض مشاركته مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الاخرى التي لا تدعم سوى امتدادات معينة لمقطع الفيديو.

وفي هذا المقال نقدم لكم برنامج Wondershare UniConverter الرائع والذي لديه القدرة على عرض مقاطع الفيديو الخاص بك بجميع الامتدادات الممكنة بمنتهى السهولة واليسر كما يمكنك ضبط نظام الكمبيوتر الخاص بك من أجل تحرير الفيديوهات المراد تعديلها بشكل أسرع.

وظيفة برنامج Wondershare UniConverter

تتنوع وظائف برنامج UniConverter كالتالي

أولًا: تحويل الفيديو

من خلال تنصيب برنامج UniConverter على الكمبيوتر أو الجهاز الخاص بك سوف تتمكن من القدرة على تحويل الفيديو الى MP4 أو غيرها من الامتدادت العديدة.

يمكن عن طريق هذا البرنامج تحويل ما يقارب من 1000 تنسيق للصورة أو الصوت هذا بجانب دعمه للعديد من الصيغ وتحويلات الفيديو المشهورة مثل تحويل الفيديو الى MP3 أو webm، أو MOV، وغيره.

يحتوى البرنامج على تقنية APEXTRAS التي تمكنه من تحويل الفيديو دون فقدان الجودة الاصلية له، هذا بجانب أنه يحتوى على تحسينات خاصة بوحدات المعالجة النواة، الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على جودة أفضل في زمن قصير.

يدعم برنامج UniConverter أيضًا خاصية الايقاف المؤقت للفيديو أثناء القيام بتحويله، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تحويل الصورة إلى فيديو بشكل مؤقت متى شاء.

ثانيًا: ضغط الفيديو

يمتلك برنامج UniConverter مجموعة من الادوات الرائعة التي تمكنه من أداء دور ضغط الفيديو إلى ملف مضغوط ومن ثم القدرة على تحريره بمنتهي السهولة من خلال عناصر التحكم الخاصة بالبرنامج.

ثالثًا: تسجيل الفيديو

من وظائف برنامج UniConverter أيضًا أنه يعد تطبيق لتصوير الشاشة فيديو وذلك لقدرته على تسجيل الشاشة بصورة كاملة أو تسجيل جزء فقط منها بمنتهى السهولة ويستوى في ذلك إذا كان المستخدم يشاهد فيلم معين أو يلعب أحد الالعاب الإلكترونية، وذلك بدون فقد أي من معدلات الإطارات.

رابعًا: تحرير الفيديو

من خلال برنامج UniConverter يمكنك تحرير وتحويل الفيديو الى MP4، وبالتالي إذا كنت ترغب في تحرير الفيديو الخاص بك إلى صيغة MP4 أو غيرها من الصيغ المختلفة فأنصحك باستخدام هذا التطبيق الذي يجعلك تحصل على الفيديو المحرر مع المحافظة على الجودة الأصلية.

تم تصميم برنامج UniConverter خصيصًا من أجل مساعدة محررين الفيديو والمونتاج من خلال تغيير امتدادات الفيديوهات من أجل مشاركتها مع الآخرين بسهولة، كما أنه يوجد الكثير من محترفي تحرير الفيديوهات الذين يستخدمون UniConverter من أجل قص وتعديل الفيديو مثل إضافة كلام أو ترجمة أو رسوم على مقطع الفيديو.

خامسًا: نسخ الفيديوهات على اسطوانات DVD

من خلال تنصيب برنامج UniConverter على الكمبيوتر الخاص بك تستطيع نسخ وحرق الفيديوهات على اسطوانات DVD بكل سهولة، حيث يعتبر هذا البرنامج برنامج ويندوز قوي، ولذ فهو يؤدي دوره بفعالية وكفاءة عاليتين.

كما يستطيع هذا البرنامج نسخ الفيديوهات وتحويلها إلى أبعاد ثلاثية وإجراء التعديلات عليها بالصيغة المرادة قبل نقلها إلى الأقراص المدمجة DVD، كما يمكن نقلها إلى الهاتف الذكي.

إلا أنه بشكل عام يمكننا القول أن برنامج UniConverter مناسب للغاية على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب وذلك بخلاف البرامج الأخرى المشابهة.

مميزات برنامج Wondershare UniConverter

يتميز برنامج UniConverter بالعديد من المزايا الرائعة التي تجعله واحد من أقوى البرامج الاساسية للويندوز، ومن ضمنها ما يلي:

تتميز واجهة بالبساطة الشديدة مما يجعله برنامج سهل الاستخدام ومناسب للجميع، حيث يمكنك التنقل بين أقسامه ببساطة شديدة، أضف إلى ذلك أنه مريح للعين.

إمكانية تحويل الفيديو الى MP4 أو إلى العديد من الصيغ الأخرى المختلفة، مع إمكانية تنسيق الفيديو قبل حفظه.

برنامج Wondershare يدعم العديد من اللغات المختلفة والتي من أبرزها اللغة الإنجليزية واللغة العربية والفرنسية وغيرها من اللغات الاخرى.

يعد UniConverter تطبيق لتصوير الشاشة فيديو حيث يوجد به أداة تمكنك من تسجيل أجزاء من الشاشة أو تسجيلها بالكامل بغض النظر عن المقاطع المسجّلة سواء كانت ألعاب إلكترونية أم مقطع من فيلم عبر NETFLIX أو غيره.

يتميز الموقع بالسرعة الفائقة أثناء تحويل الفيديو الى mp3 أو أي صيغة أخرى بسرعة تصل إلى X30.

الخاتمة:

ننصح وبشدة تنزيل برنامج UniConverter من إنتاج شركة Wondershare العالمية المعروف عنها بجودة برامجها، هذا بجانب مزايا البرنامج الرائعة والتي من أبرزها إمكانية تسجيل مكالمات Skype أي مكالمات فيديو أخرى، وتحويل الفيديو إلى صيغ متعددة مع إمكانية ضغط الفيديو.

كما يستطيع هذا البرنامج تحرير ملفات الفيديو أو حرقها ونسخها إلى أقراص مدمجة DVD أو CD من خلال نقرات بسيطة للغاية، أضف إلى ذلك العديد من المهام والوظائف الاخرى التي لا تحصى ولا حصر لها.