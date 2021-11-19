على يد الرئيس السيسي.. "التحدي": فيلم وثائقي يستعرض مسيرة البناء والتنمية وعودة شمس مصر الذهبية

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 09:58 ص

يوافق اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تلك المناسبة الغالية على قلب كل مصري، وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضت فضائية «DMC» الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، والذي كانت مدته 33 دقيقة وأنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي بدأ بلقطات من ثورة 30 يونيو المجيدة، واستعرض تغطية وسائل الإعلام العالمية لها، وكيف تحدثت عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشجاعته ووقوفه بجانب الشعب المصرى في ثورته، كما عرض الفيلم الوثائقى، أبرز المعلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ مولده حتى رئاسته لمصر، وأبرز الإنجازات التي حققها.

وتضمن الفيلم الوثائقي أبرز التصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي يكشف من خلالها مدى حبه لمصر والشعب المصرى.

كما استعرض الفيلم تصريحات ملوك وزعماء الدول العربية حول مكانة مصر وقوتها، وكيف أن الأمن القومى المصرى هو الأمن القومى العربي.

كما عرض الفيلم الوثائقى، تصريحات لكل من الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس التونسى قيس سعيد، والدكتور محمد أشتيه، رئيس وزراء فلسطين، والتي دارت تصريحاتهم حول الإشادة بدور ومكان مصر عربيا.

وتطرق "الوثائقي"، جانبا من مؤتمر القبائل الليبية الذين يشيدون بدور مصر في الملف الليبى.

كما عرض الفيلم، جانبا من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، وكذلك عرض الفيلم تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ «البطل الملهم».

واستعرض "التحدي" جهود الرئيس السيسي لدعم مفهوم التعايش السلمى، وعدد المساجد والكنائس التي تم بنائها في عهده، بجانب زياراته للكنيسة.

وعرض الفيلم الوثائقى أيضا تقريرا عن حجم الكنائس التي تم بنائها في مصر مؤخرا، وكيف حقق الرئيس السيسي مفهوم التعايش السلمي داخل البلاد.