بالصور.. الأردن يحصد 4 من جوائز التميز الحكومي العربي

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 07:35 م

فازت المملكة الأردنية الهاشمية بأربعة من جوائز الدورة الأولى لجائزة التميّز الحكومي العربي، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وتسلّم السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة شهادات ودروع الجوائز، التي فاز بها صندوق المعونة الوطنية عن فئة "أفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع"، والعقيد الطبيب صلاح الدين إبراهيم الطرابشة/ الخدمات الطبية الملكية، عن فئة "أفضل موظّف حكومي عربي"، ومنى محمد سلمان مشعل/ المركز الوطني للبحوث الزراعية، عن فئة "أفضل موظفة حكومية عربية".

وقدّم الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدروع والشهادات للسفير العضايلة في مقر السفارة الأردنية في القاهرة، مثنياً على حالة التميّز التي عكسها التطوّر والتأهيل المتقدم في الموارد البشرية والحكومية في الأردن.

وأشار القحطاني إلى أن حصول الأردن على جائزتي تميّزعن فئة المؤسسات وجائزتي تميّز عن فئة الأفراد دليل على التنافسية الإدارية التي تتميز بها الكوادر والمؤسسات الأردنية على مستوى المنطقة العربية، ما أهلها لحصد هذا العدد من الجوائز وضمن أبرز فئات الجائزة.

بدوره، أكد السفير العضايلة أن هذا التميّز ليس بغريب على الأردن، الذي عُرفت مؤسساته وبناته وأبناءه، بالتأهيل والتطوّر والقدرات المتميزة، وهو تكريم وإن يشكّل اعتزازاً يضاف لسجلٍ حافلٍ من التميّز الأردني على مستوى الإقليم، إلا أنه يعتبر دافعاً وحافزاً لمزيد من العطاء والنجاح.

وثمّن العضايلة الدور الريادي الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال تحفيز الكفاءات الإدارية العربية، ودعم النماذج الناجحة لتعميم ثقافة التميّز، وتبادل التجارب والخبرات، وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات والأفراد.

وفازت مديرية الأمن العام (إدارة ترخيص السواقين والمركبات) بالجائزة عن فئة أفضل تجربة تطويرية حكومية لمشروع الترخيص المتنقل، حيث تسلّم مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد رامي الدباس تسلّم شهادة التميز ودرع التميز في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في وقتٍ سابق.

يشار إلى الأردن نافس، عبر مؤسسات وموظفين، على الجائزة مع ترشيحاتٍ على مستوى مؤسسات وأفراد من مختلف الدول العربية، خضعوا لتقييم وتنافس ضمن معايير بدرجة عالية من الدقة والشفافية.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها، والأكبر على مستوى العالم العربي في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

الأردن يحصد أربعة من جوائز التميّز الحكومي العربي

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