العميد أسامة شيبة: لدينا خطة عمل شاملة لتطوير نادى قنا الرياضى

الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 07:35 م

أكد العميد أسامة شيبة، المرشح على رئاسة نادى قنا الرياضى، أن لديه عدة خطط سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تطوير النادى فى كافة المناحى، كما سيفتح الباب أمام كافة أشكال التعاون مع مؤسسات وأندية الدولة، للوصول للشكل الامثل فى علاقة النادي مع الأندية الأخرى.

وأضاف العميد أسامة شيبة، أنه يتمني مشاركة كافة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات المقرر لها يوم ٢٢ نوفمبر الجارى، والتصويت لصالح نادي قنا، حتي يكون هناك مسئولية مشتركة فى الاختيار، ويكون عضو النادي شريكا فى مستقبل النادي، بشكل يدعم قرارات مجلس الادارة بعد ذلك، مؤكدا سعيه و قائمته لنيل ثقة الاعضاء .