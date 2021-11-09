رئيس المحكمة الدستورية: معايير التعيين في الهيئة القضائية موضوعية

الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 10:45 ص

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهيئات القضائية لا يوجد بها رسوب وظيفي، مشيرًا إلى أن التعيين في الهيئات القضائية الأربع كان يتم في الماضي ويحدث نوعا من التكرار، إذ أن بعض المرشحين كان يرشح في أكثر من جهة مثل النيابة العامة ومجلس الدولة، وهو ما كان يضيع الفرصة على بعض الزملاء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم حدوث هذا التكرار وأن المرشح يعين في جهة قضائية واحدة حتى يمنح الفرصة لبقية المرشحين.

وأضاف "مرعي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن المعايير الخاصة بالتعيين في الهيئات القضائية موضوعية، قائلًا: "فليطمئن شبابنا وتطمئن فتياتنا على أن التعيين يتم بطريقة طبيعية، المعيار الأساس فيها هو التقدير في كليات الحقوق، بل إن مجموع الدرجات هو أساس التعيين".

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء المصري كله يؤدي أداء ممتازا ومتميزا ولا ينشد سوى تحقيق الترضية القضائية للشعب المصري ولا سلطان على القضاء سوى سلطان القانون وسلطان الله، مؤكدًا أن شباب القضاء المصري نبت هذا البلد.