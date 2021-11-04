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الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 2042 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 2042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 868493 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 834956 حالة شفاء بعد تسجيل 1473 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 11077 وفاة.

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