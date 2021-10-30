خبير: التعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين يسهم في ضبط أداء القطاع

السبت 30/أكتوبر/2021 - 05:39 م

قال بسام سعيد، خبير عقاري، إن التعاون المستمر بين الحكومة والمطورين العقاريين يخدم الصناعة العقارية، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مراحل المشروعات العقارية، وآليات بيع الوحدات، وضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وهو ما ترجمه بقوة الاجتماع الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع المطوريين العقاريين؛ وذلك لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي، حيث أن مثل تلك اللقاءات الدورية تسهم بقوة في ضبط أداء وآليات عمل القطاع العقاري فى مصر، وكذلك وضع ضوابط لتنظيم السوق العقاري.

وأضاف: يعد أيضاً مساندة للمُطورين العقاريين الجادين في هذا القطاع المهم اقتصادياً، والذي أصبح بكل تأكيد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في مصر وهو ما ظهرته تداعيات جائحة كورونا مؤخراً علي مدي صلابة وقوة القطاع العقاري المصري اقتصادياً، حيث أنه يُسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل، كما أن عقد مثل هذه اللقاءات المشاركة ما بين أطراف الصناعة العقارية في مصر، تسهم بقوة نحو صياغة وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات، وهو ما ينعكس في النهاية علي تنافسية الصناعة العقارية في مصر محلياً وعالمياً.