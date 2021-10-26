الكشف على 1511 مواطنا في قافلة طبية بجامعة طنطا

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 06:21 م

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية أكوه الحصه بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجانى للأسر المستحقة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمجان وتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين فى ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج لـ1511 مواطنًا بالمجان من أهالى القرية.

أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب بجامعة طنطا ، أنه تم تحويل 58 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات القلب والجراحة والرمد والعظام والباطنة والمسالك والأطفال.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.



