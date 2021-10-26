خبير مالي: برنامج الطروحات الحكومية ينعش البورصة

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 03:22 م

قال ثروت جاد خبير أسوق المال والمدير التنفيذي لسلوانا للوساطة ،إن البورصة المصرية، هي مرآة الاقتصاد، وهناك تفاؤل واضح بها، خصوصا مع برنامج الطروحات الأخير التي أعلنت عنها الحكومة، وما تم طرحه بالفعل من شركة «إي فاينانس» في البورصة، والذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين.

ثروت جاد

أضاف فى تصريح خاص ل البوابة نيوز ضرورة إعطاء محفزات بشكل مستمر للمتعاملين في البورصة، والعمل على إدخال شرائح جديدة من المستثمرين خصوصا الأفراد من خلال توعيتهم بدور البورصة في النهوض بالشركات وبالتالي الاقتصاد القومي.

أوضح أن المشاركة تأتي في إطار نشر الوعي لدى المستثمرين بأهمية الأسواق المحلية والعالمية، خصوصا وأن مصر سوق واعد ولديه العديد من الفرص الاستثمارية ، ون هناك حالة تفاؤل واضحة من المستثمرين بشأن حالة السوق المصري، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الحكومة في العديد من القطاعات.

ونوه بأن الاقتصاد المصري يشهد حالة انتعاش، بفضل الاستثمارات الاخيرة، وما ضخته الحكومة من مشروعات عملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، فضلا عن تطوير شبكة الطرق والمواصلات، وإدخال مشاريع جديدة في النقل كالمونوريل والقطار الكهربائي السريع.

وأوضح

طالب بضرورة تشجيع الشباب في مراحل مبكرة للدخول في البورصة من خلال حملات توعية وإرشاد على كيفية الاستثمار الآمن، خصوصا وأن الكثيرين يبتعدون عن البورصة ويعتبرونها أن ما يحدث فيها مضاربة وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن «سلوانا للوساطة حاصلة على التراخيص العالمية مثل FCA وتراخيص «الاسكا» هيئة السلع والأوراق المالية في دبي.

ولفت إلى أن طرح شركة «إي فاينانس» في البورصة خطوة مهمة، خصوصا مع حجم الشركة الضخم، لاسيما وأنها تعمل في قطاع التكنولوجيا وهو القطاع الأسرع في النمو والتطور بشكل مستمر.

ونصح المتعاملين الجدد بتنويع محافظهم الاستثمارية، وعمل توليفة مناسبة من خلال نصائح الخبراء واختيار أكثر من سهم في قطاع مختلف، مثل أسهم التكنولوجيا والسيارات الكهربائية والبترول، والذهب.