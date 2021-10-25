"نائب الوفد" يثمن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 11:39 م

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأنها تبعث برسالة طمأنينة لكافة دول العالم للتدليل على استقرار أرض الكنانة .

وقال الجندى، إن هذا القرار لم يحدث منذ سنوات طويلة، إلا أنه ومع دخول مصر مرحلة جديدة قوامها الأمن والأمان والاستقرار بإرادة شعبها وصلابة جيشها وشرطتها يحقق لها الريادة .

وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن الشعب المصري هو صانع هذا القرار بفضل صبره وتحمله العديد من المواقف والأحداث التي مرت بالدولة المصرية بل و أثرت على الكثير من مناحي الحياة على مدار السنوات الماضية جراء محاربتها للإرهاب، وظلت حرة أبية بفضل جيش قوي وشرطة صامدة عزمت على مواجهة بقايا براثن الإخوان الإرهابية في كافة ربوع البلاد، ثم بدأت وبنظرة مستقبلية تنمية كافة المناطق التي تضررت وتحويلها إلى أراضى ومناطق عامرة بالخير.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، تحية إجلال وتقدير الى شهداء مصر الابطال من رجال القوات المسلحة والشرطة المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لمصر طوال تاريخها، مؤكدا أنه لا زالت الدولة المصرية تتذكر شهدائها وأسرهم وتحرص على تكريمهم سنويا في كل موقف وطني، تقديرا من قيادتها السياسية، وإيمانا منها بدورهم و بفضل وجهود قواتها المسلحة المخلصة ورجال الشرطة عيون مصر الساهرة وما قدموه من تضحيات .

وأضاف أن الدولة المصرية تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهود عدة في مواجهة الإرهاب في سيناء، بل وعزمت من خلال خطة واستراتيجية أمنية محكمة في تطهير أرض الفيروز، وتحويلها لأرض تنمية وبناء وتعمير بمبالغ تعدت 600 مليار جنيه، و شهدت المحافظة مشروعات قومية غير مسبوقة وضعتها على خريطة التنمية والتطوير.