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الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 758 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 849758 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 821458 حالة شفاء بعد تسجيل 1072حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 10941 حالة.

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