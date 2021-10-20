كورونا في موريتانيا.. تسجيل 45 إصابة جديدة

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 12:50 ص

سجلت موريتانيا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 36 ألفًا و722 فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 789 وفاة.