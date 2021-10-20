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الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 45 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 36 ألفًا و722 فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 789 وفاة.

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