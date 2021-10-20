سجلت موريتانيا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 36 ألفًا و722 فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 789 وفاة.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 45 إصابة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت موريتانيا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
سجلت موريتانيا 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.