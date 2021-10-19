إسلام عبد المعين لاعب "مستر أولمبيا" يصل القاهرة

الثلاثاء 19/أكتوبر/2021 - 12:39 ص

وصل منذ قليل اللاعب إسلام عبد المعين المشارك في بطولة "مستر أولمبيا" مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مصر للطيران.

وقال إسلام عبد المعين، الذي حصد الميداليتين الذهبية والفضية في بطولة "مستر أولمبيا" في القوة البدنية، إن اللعبة تتكون من 3 رفعات، موضحًا: "هي نفسها بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام بس لعبة تانية خالص".

وأشار إلى أنه يهدي الفوز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: مضيفا: "احنا ولادك ورفعنا علم مصر في أمريكا، وكنت واقف مع بيج رامي وشجعته وهو شجعني وقالي إحنا سفراء لمصر وعاوزين نعمل حاجة لمصر عشان العالم كله يتفرج علينا".

وأوضح أنه حصل على المركز الأول في البينش بريس والمركز الثاني في الديتليفت، لافتًا إلى أن ميزة هذه اللعبة أنها لا سن محدد لها: "بنلعب على أرقام عالية، وبدايتي إن الكابتن اختبرني وحمل 200 كيلو".

جدير بالذكر أن البطل المصري تم توديعه من أبناء الجالية المصرية بمحطة مصر للطيران بنيويورك أيضا تم استقباله بعلم مصر عقب وصوله بسلامة الله لمطار القاهرة الجوي على متن الشركة الوطنية مصر للطيران.