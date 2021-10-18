وزير الشباب يلتقي أمل توفيق لاعبة رفع الأثقال بعد تعرضها لحادث سيارة

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 02:17 م

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة أمل توفيق لاعبة رفع الأثقال للاطمئنان علي حالتها الصحية، بعد تعرضها لحادث سيارة أثناء عودتها من التدريب أسفر عن كسر بالفكين وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة علي تقديم كافة أنواع الدعم للاعبة لاستعاده مستواها الفني ومن ثم المشاركة في البطولات واعتلاء منصات التتويج، بجانب متابعة الحالة الصحية للاعبة الأيام المقبلة، حيث تُجري اللاعبة عملية في الفك الشهر المقبل، مشيداً بحماس اللاعبة للعودة الي التدريبات في اقرب وقت واستكمال مسيرتها الرياضية.

وقدمت اللاعبة امل توفيق الشكر لوزير الشباب والرياضة علي متابعته المستمرة لحالتها الصحية طوال فترة تواجدها بالمستشفي، ومتابعته بشكل يومي توفير كافة أنواع الرعاية الصحية لها.

وكان وزير الشباب والرياضة قد استجاب لاستغاثة اللاعبة بعد تعرضها لحادث سيارة أثناء عودتها من التدريب ووافق علي نقلها من المنصورة إلي إحدي المستشفيات الخاصة بالقاهرة لإجراء العمليات المطلوبة، كما وافق علي استضافة أسرة اللاعبة بمركز التعليم المدني بالقاهرة علي نفقة الوزارة دون تحملهم أي تكلفة.