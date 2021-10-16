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السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

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استقر سعر صرف الدولار  بداية تعاملات اليوم السبت في 23 بنكًا، وسجل أعلى سعر له في بنك: (أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع. 

و سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري - مصر ) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

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