«المصريين الأحرار» يعلن الجدول الزمني لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:31 م

أعلن المستشار محمد عثمان، رئيس لجنة الإنتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات أمين الحزب والمكتب السياسى.

وجاء ذلك في القرار رقم (٢) بعد الأطلاع علي القانون، وعلي لائحة النظام الأساسي للحزب، وبناءا على دعوة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لانعقاد أول اجتماع للهيئة العليا للحزب والمتضمنة في جدول الأعمال انتخابات الأمين العام لحزب المصريين الأحرار وستة أعضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى.

وجاء كالتالي:

المادة الأولي

تجري انتخابات الأمين العام لحزب المصريين الأحرار وستة أعضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى وفق الجدول الإجرائي والزمني المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالمقر الرئيسي للحزب وعلى موقع الحزب، وعلي المدير التنفيذي للحزب تنفيذه.

وحدد الجدول الزمني فتح باب طلبات الترشح على منصب الأمين العام والمكتب السياسي يومان تبدأ اللجنة تلقي الطلبات غدا السبت ١٦ أكتوبر من الثانية عشر ظهرا وحتي الخامسة مساءًا، ويغلق باب التقديم الأحد وفق المواعيد المقررة.

كما يعرض الكشف المبدئي للمرشحين الأحد ١٧ أكتوبر، وتحديد يوم الاثنين لتلقي الطعون للنظر والبت فيها، على أن يعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر، على أن يكون موعد العملية الإنتخابية الجمعة ٢٢ أكتوبر الجاري.