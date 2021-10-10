ads
الأحد 10 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. 680 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجّل لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 629561 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 602715 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8382 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

كورونا لبنان إصابات حصيلة وفيات