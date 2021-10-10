كورونا في لبنان.. 680 إصابة جديدة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 01:09 ص

سجّل لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 629561 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 602715 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8382 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.