كورونا في العراق.. تسجيل 2470 إصابة جديدة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:33 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2014104 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22420، فيما سجلت 3243 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1928896 حالة.