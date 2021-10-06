سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2014104 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22420، فيما سجلت 3243 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1928896 حالة.
بوابة العرب
كورونا في العراق.. تسجيل 2470 إصابة جديدة
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2014104 إصابات.
سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2014104 إصابات.