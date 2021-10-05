اليوم.. عرض لوحات نادرة رسمها الملاكم محمد علي كلاي في مزاد عالمي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:00 ص

تعرض مدينة نيويورك اليوم مزادًا لمجموعة نادرة للوحات رسمها الملاكم الأمريكى محمد على كلاى الذى كان يمارس الرسم كهواية بين مبارياته التاريخية.

وتعكس المجموعة التى تضم 24 قطعة، والعديد منها بأسلوب الرسوم المتحركة وبعضها يحمل توقيعه، اهتمام على بالدين والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى بعض الرسوم التى تصوره فى الحلبة.

وبعيدا عن شهرته العالمية فى حلبات النزال، كان الملاكم الأمريكى محمد على كلاى شغوفا بالرسم بين مبارياته وتدريباته، وستعرض مجموعة من لوحاته النادرة للبيع فى مزاد بنيويورك.

وتشمل المجموعة لوحة تحمل اسم "إلسع مثل النحلة" رسمها محمد على فى عام 1978 أثناء تصوير المسلسل التاريخى المصغر (طريق الحرية) الذى قام ببطولته، وفق ما ذكرته دار بونهامز للمزادات، ومن المتوقع أن تحقق ما بين 40 و60 ألف دولار عند عرضها للبيع فى الخامس من أكتوبر.