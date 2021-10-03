كورونا في تونس.. 358 إصابة جديدة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:28 ص

سجلت تونس 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 707.548 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24901 حالة وفاة.