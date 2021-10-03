كورونا في الأردن.. 548 إصابة جديدة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:02 ص

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 825245 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 801945 حالة شفاء بعد تسجيل 920 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10736 حالة.