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الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الأردن.. 548 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 825245 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 801945 حالة شفاء بعد تسجيل 920 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10736 حالة.

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