عبد الرحيم علي وداليا عبد الرحيم وأسرة "البوابة نيوز" يهنئون الزميل رامي الحضري بالخطوبة السعيدة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:09 م

يتقدم الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، والدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة التحرير بالتهنئة إلى الزميل رامي الحضري بمناسبة الخطوبة على الآنسة فاطمة حلمي.

أقيم حفل الخطوبة في منزل العروس بحضور الأسرتين وعدد من الأهل والأقارب والزملاء والأصدقاء، وسط فرحة الجميع.

وتتمنى أسرة تحرير "البوابة نيوز"، السعادة والهناء للعروسين، وبناء أسرة سعيدة وأن يجمعهما الخير والمحبة.

مع أجمل التهاني القلبية بهذه المنابسة السعيدة، للزميل محمود الحضري، مدير عام التحرير، والد العريس، وعقبال الزفاف السعيد.