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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بتعيين محمد عبد العظيم رئيسًا لأكاديمية السادات

الدكتور محمد حسن
الدكتور محمد حسن عبد العظيم
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيساً لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وذلك حسب  إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير  التعليم العالي والبحث العلمي .
وشغل الدكتور محمد حسن عبد العظيم عدة مناصب قيادية في الفترة الماضية، منها وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والقائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، ورئيس قسم المحاسبة، ومدير مركز الدراسات التجارية بالكلية.

من جانبهم تقدمت أسرة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بخالص الشكر والتقدير للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة التي صادفت أهلها.
كما تتقدم أسرة الأكاديمية بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس  الوزراء، والدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سائلين الله أن يوفق الجميع لرفعة شأن الأكاديمية.

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