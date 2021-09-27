رئيس الوزراء اليوناني يجتمع مع ماكرون اليوم في باريس

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:13 ص

يجتمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الإثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس ويفتتح معرض "باريس-أثينا: ولادة اليونان الحديثة، 1675-1919".

ويقام المعرض بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لحرب الاستقلال اليونانية عن الإمبراطورية العثمانية، وهو يرصد الروابط الثقافية والدبلوماسية والفنية بين اليونان وفرنسا في القرن التاسع عشر، ويظهر كيف غيرت إعادة اكتشاف العصور اليونانية القديمة وجهة النظر الأوروبية لليونان، وبعد ذلك سيقام عشاء عمل بين الزعيمين في قصر الإليزيه، حسبما أوردت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.