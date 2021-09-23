الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع مع انتعاش القطاعات الحساسة اقتصاديًا

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:42 م

عززت الأسهم الحساسة اقتصاديًا مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت اليوم الخميس، حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير المخاوف بشأن خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي للتناقص،في حين زادت التوقعات من أكسنتشروسيلز فورس ، وفقا لوكالة رويترز.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء ، إنه قد يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات بحلول نوفمبر ، وأن أسعار الفائدة قد ترتفع بشكل أسرع من المتوقع بحلول العام المقبل.

كما توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 4.2٪ بنهاية العام ، أي أكثر من ضعف المعدل المستهدف البالغ 2.0٪. ومع ذلك ، ظل البنك متفائلاً بشأن عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها بحلول العام المقبل.

كانت الأسهم المالية هي الأفضل أداءً في التعاملات المبكرة ، حيث قفزت بنسبة 1.7٪ وسط توقعات بارتفاع معدلات الإقراض.

وارتفعت القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية على أمل انتعاش الطلب ، فضلاً عن أسعار النفط والمعادن القوية بسبب قيود العرض.

وقفز مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات سيلز فورس دوت كوم «Salseforce.com Inc» بنسبة 4٪ وكان من بين أعلى المعززات لمؤشر أس آند بى و داو بعد أن رفع توقعات أرباحه السنوية. كما أضافت أكسنتشر ما يقرب من 2 ٪ بعد أن رفعت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات توقعاتها للربع الأول.

وتجاهل المستثمرون البيانات التي تظهر تباطؤًا في نمو النشاط التجاري وارتفاعًا في مطالبات البطالة ، بما يتماشى مع توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقال مايك لوينجارت ، العضو المنتدب ، إستراتيجية الاستثمار في E * TRADE Financial: «لا يزال موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي ملائمًا ومن المعقول أن يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في العودة إلى الحالة الطبيعية إذا كان الاقتصاد قويًا كما تشير البيانات (الأخيرة)».

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي قفزة مفاجئة في مبيعات التجزئة ، مما يشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي ، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي ، ظل قوياً على الرغم من تأثير متغير دلتا لفيروس كورونا.

وأضاف لوفينجارت: «بالنظر إلى التقلبات الأخيرة ، من المحتمل أن ينظر المستثمرون إلى الإسقاط التدريجي والرفع المحتمل لأسعار الفائدة في 2022 على أنه تصويت على الثقة بأن التعافي يسير على الطريق الصحيح».

في الساعة 09:59 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 419.61 نقطة أو 1.22٪ إلى 34677.93 ، وزاد S&P 500 44.99 نقطة أو 1.02٪ إلى 4440.63 نقطة ، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 121.09 نقطة أو 0.81٪ إلى 15018.70 نقطة.

وتم تسعير الموعد النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر إلى حد كبير من قبل الأسواق. شهدت ارتياح بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى جانب تخفيف المخاوف من التخلف عن السداد من جانب شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند ، ارتفاع جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة بنحو 1٪ يوم الأربعاء.

كما تم تعيين مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز لأفضل يوم لهما في شهرين ، حيث حققوا انتعاشًا قويًا من أدنى مستوياته في شهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لا تزال مؤشرات وول ستريت تتداول على انخفاض خلال الشهر ، بسبب الاتجاهات الضعيفة موسمياً ، فضلاً عن المخاوف بشأن الإنفاق المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي.

فاق عدد الإصدارات المتقدمة عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 3.8 إلى 1 في بورصة نيويورك ونسبة 2.7 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر أس آند بى 500 أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعًا و 3 مستويات منخفضة جديدة ، بينما سجل مؤشر ناسداك 70 ارتفاعًا جديدًا و 25 مستوى منخفضًا جديدًا.