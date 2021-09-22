"المركزي" يفسر أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال أسبوع

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:15 م

قال البنك المركزي، إن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الماضى ، بسبب الزيادة التي تم تسجيلها في نهاية الأسبوع على خلفية تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، والذي أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019، ومع استمرار جهود بايدن لتوسيع عمليات التطعيم ، مما أدى إلى تحسين توقعات الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تمكنت من إنهاء الأسبوع عند أعلى مستوى لها في ستة أشهر على الرغم من تعديل منظمة أوبك، حيث قامت بخفض توقعاتها السابقة للطلب على النفط في عام 2021 بأن يتراجع متوسط ​​الطلب على النفط الى 99.70 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي بسبب انتشار متحور الدلتا.

تعرضت الأسهم لموجات بيعية خلال الأسبوع الماضي، كما خسرت غالبية سندات الخزانة حيث ينتظر المستثمرون بحذر إشارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول. في أثناء ذلك، قدمت بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة دفعة للأسواق بالاتجاه الصعودي.